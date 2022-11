Impresa, Delbufalo (UER): “Trasformare MRO da voce di costo a fonte di valore per le imprese”

(Adnkronos) - Presentata a Milano la prima ricerca italiana sul procurement dei materiali indiretti “Maintenance, Repair, Operations”, promossa da RS Italia e ADACI, in collaborazione con l’Università Europea di Roma. Dai risultati dello studio emerge un approccio ancora poco strutturato e grandi potenzialità per il mercato italiano. Emanuela Delbufalo, preside facoltà Economia università Europea di Roma, sottolinea come l’MRO debba essere inteso come fonte di valore e non come voce di costo