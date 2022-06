Immobiliare, Budnick (BHHS): entusiasmo investitori stranieri grazie all’accordo con Roma Immobiliare

(Adnkronos) - Christy Budnick, Ceo Berkshire Hathaway HomeServices, in occasione della presentazione dell’accordo commerciale tra Berkshire Hathaway HomeServices, rete internazionale di intermediazione immobiliare rappresentata nel Nord Italia dal suo franchisee Berkshire Hathaway HomeServices MAGGI Properties, e Roma Immobiliare, player attivo sul mercato capitolino da oltre 15 anni, sottolinea il grande entusiasmo da parte degli investitori stranieri per il mercato italiano grazie anche all’accordo con Roma Immobiliare. Un interesse confermato dal grande feeling con la città di Roma e che si estenderà anche ad altre aree in Italia grazie al mercato Real Estate assolutamente forte nonostante la pandemia e le tensioni internazionali.