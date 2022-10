Il vino alla giusta temperatura sempre con te grazie alle cantinette Haier

(Adnkronos) - Se si parla di vino non si può dimenticare quanto sia importante la corretta conservazione del prodotto, non solo in ambito professionale ma anche casalingo. Le cantine Haier, partner di Milano Wine Week, offrono servizi sempre più innovativi che diventano ancora più tailor made e professionali quando connessi con l’app hOn, un nuovo modo di vivere il mondo del vino a casa, con consigli professionali, abbinamenti perfetti e la migliore conservazione del prodotto. Lo racconta ai nostri microfoni Andrea Contri, IoT Ecosystem Director di Haier Europe. Adnkronos - Vendemmie