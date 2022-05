Il tour di Metro parte da Torino, Zambaia (cons. reg. Piemonte): "Progetto virtuoso e vincente per le nostre eccellenze"

(Adnkronos) - Il ristorante stellato Magorabin di Torino ha ospitato il primo appuntamento del tour 'SquisITA - L'Italia in un boccone' promosso da METRO Italia. Presenti, oltre ai vertici di Metro Italia e allo chef testimonial Marcello Trentini, alte cariche istituzionali di Comune e Regione, e marchi di eccellenza gastronomica come Beppino Occelli e Tre Valli. "Un progetto virtuoso e vincente, che permette ai nostri prodotti del territorio di entrare in tutti i ristoranti e alberghi e nelle case dei cittadini - ha dichiarato la consigliera regionale del Piemonte Sara Zambaia.