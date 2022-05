Il tour di Metro parte da Torino, Cosi (Metro Italia): "Un progetto che ci avvicina ai territori"

(Adnkronos) - Il ristorante stellato Magorabin di Torino ha ospitato il primo appuntamento del tour 'SquisITA - L'Italia in un boccone' promosso da METRO Italia in occasione del suo 50° anniversario: un momento di confronto enogastronomico dedicato alla valorizzazione delle eccellenze e produttori locali. "L'idea è mettere insieme la filiera enogastronomica e parlare di localismi e sostenibilità - ha dichiarato Marco Cosi, Head of Ultrafresh and Localism di Metro Italia - Crediamo molto in questo progetto che ci permette di essere vicini ai territori e ai produttori locali"