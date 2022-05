Il tour di Metro parte da Torino, chef Trentini: "La grande cucina e' fatta di grandi materie prime"

(Adnkronos) - Lo chef stellato Marcello Trentini, testimonial di Metro Italia, ha ospitato nel suo ristorante Magorabin di Torino il primo appuntamento del tour 'SquisITA - L'Italia in un boccone' promosso da Metro Italia in occasione del suo 50° anniversario "La mia cucina è legata al territorio, con i miei piatti racconto la Torino di oggi - ha affermato chef Trentini - Il connubio con una realtà come Metro è importante perché, come insegna Gualtiero Marchesi, la grande cucina non può prescindere dalla materia prima: non esiste una materia seconda".