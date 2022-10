Il Provolone Valpadana DOP protagonista della campagna triennale “Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe”

(Adnkronos) - Gustoso e versatile, il Provolone Valpadana DOP è protagonista della campagna triennale “Choose your taste, sweet or spicy, only from Europe” promossa dal Consorzio di Tutela e co-finanziata dall’Unione Europea che ha avuto tra i momenti clou del 2022 proprio la Milano Wine Week, scelta per raggiungere un pubblico più diversificato e un’utenza più ampia, in un contesto mondano, ormai meta imperdibile degli appassionati di Food&Wine. Obiettivo del progetto è far crescere la conoscenza sui temi della tracciabilità, della tradizione e della sicurezza, senza dimenticare l’importanza dell’autenticità. Ai nostri microfoni ne parla Libero Stradiotti, Presidente del Consorzio Tutela Provolone Valpadana.

