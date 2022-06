(Adnkronos) - Nella fiaba scritta da Fabio, la psoriasi è un rospo che non si trasforma in principe dopo il bacio della principessa. Ancora oggi persone con la psoriasi sono discriminati per il loro aspetto fisico che tuttora è stigmatizzante e dalle forti limitazioni sociali. Come ogni ranocchio, la persona con la psoriasi ha il diritto di trasformarsi in principe agli occhi degli altri.