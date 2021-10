"IL GUSTO DELLA SALUTE": La mozzarella di bufala campana

La mozzarella di bufala D.O.P. è il prodotto che rappresenta per eccellenza la regione Campania. Si tratta di un formaggio fresco a pasta filata, realizzato con latte intero di sola bufala ed ha un sapore “muschiato”, tendenzialmente ma piacevolmente acido.

Le principali differenze tra il latte di bufala e il latte vaccino sono di natura chimico fisica e, più precisamente, risiedono nel contenuto in grassi e proteine. Tra l’altro, il latte di bufala è privo di carotenoidi, ragion per cui il colore del prodotto finito tenderà verso il bianco opaco più che verso il giallo paglierino come per il fior di latte.

La mozzarella di bufala è una fonte di proteine ad elevato valore biologico, contiene notevoli quantità di calcio e fosforo, pare contenere meno lattosio rispetto alla mozzarella di latte vaccino… eppure i nutrizionisti tendono ad escluderla dai loro schemi alimentari, perché?

In quanto a calorie, la mozzarella di bufala ne contiene di meno o di più rispetto alla più comune mozzarella “fior di latte”?

Come mai chi ha problemi con il latte, digerisce meglio la mozzarella di bufala?

Quali sono le associazioni migliori per beneficiare a pieno delle proprietà della mozzarella di bufala?

La prossima puntata de “Il gusto della salute”, in programma venerdì 29 ottobre alle ore 15, cercherà di fare chiarezza, mettendo in risalto “pregi e difetti” della mozzarella di bufala e dando qualche informazione e consiglio per poterla consumare in maniera consapevole.