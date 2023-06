Il grifone e' tornato nel Parco dei Nebrodi

(Adnkronos) - Il progetto Biodiversità in volo di Fondazione UNA – Uomo, Natura, Ambiente – e Federparchi, torna dopo i tre appuntamenti del 2022 nei Parchi Nazionali del Gran Paradiso, D’Abruzzo, Lazio e Molise e nel Parco Regionale della Maremma. Per Renata Briano, Presidente del Comitato Scientifico di Fondazione UNA, è un successo il progetto di reintroduzione dell’avvoltoio grifone dopo circa 50 anni di assenza, l’avvoltoio, estremamente vulnerabile sotto il profilo conservazionistico, è infatti tornato presente nelle Rocche del Crasto con una colonia di circa 100 individui. Alla base di tutto la lotta al bracconaggio con l’idea di posizionare la caccia come attività sostenibile e responsabile. Si possono così osservare i grifoni in volo e la voliera del progetto per la reintroduzione. Questo enorme successo si deve non solo alla collaborazione tra il parco siciliano e l’Ente Spagnolo G.R.E.F.A, ma anche alla creazione della voliera di acclimatazione e dell’attivazione dei punti di alimentazioni complementari, accorgimenti che hanno portato alla creazione di un piano per stimolare la permanenza dell’animale alle Rocche del Castro durante il suo periodo riproduttivo.