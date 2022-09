Ianni (Aepi): "Con nostro team sostegno a imprese al femminile"

(Adnkronos) - "La Confederazione Aepi è molto attenta al lavoro al femminile. Il team delle professioniste e imprenditrici si caratterizza per essere un gruppo interdisciplinare di lavoro, questo ci permette di mettere in atto una progettualità a 360 gradi. Siamo molto attente ai territori piccoli o medi, che a volte hanno carenza di informazione e di sostegno per le imprese al femminile". Così la portavoce del Team Professioniste e Imprenditrici di Aepi, Maura Ianni, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione.