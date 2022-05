(Adnkronos) - “Molti malati per fortuna guariscono e hanno pieno diritto a programmare una vita attiva, in cui si possa accedere a mutui e assicurazioni senza dichiarare di aver avuto la patologia oncologica, per tornare ad essere pienamente parte della società”. Cosi Elisabetta Iannelli, Segretario Generale di F.A.V.O., nel corso della XVII Giornata Nazionale per Malato Oncologico a Roma.