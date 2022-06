(Adnkronos) - Presentati in uno scenario incantato, partono i festeggiamenti per i 200 anni della Società Filarmonica di Suvereto. Al via il calendario concertistico della stagione 2022, dal 9 luglio al 7 settembre, ispirato dal desiderio di valorizzare un ambiente di indiscussa bellezza come Suvereto, uno dei borghi più belli d’Italia nella provincia di Livorno.

Ne parla all’Adnkronos Germana Giorgerini, dell’Ente Musicale Culturale Filarmonica Puccini