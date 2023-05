Hydrogen Expo, Colla (Assessore regionale Emilia Romagna): “Presenze quadruplicate testimoniano interesse per idrogeno”

(Adnkronos) - In occasione della giornata di apertura della 2° edizione di Hydrogen Expo, l’innovativa mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo della filiera dell’idrogeno, in programma dal 17 al 19 maggio 2023 presso Piacenza Expo, è intervenuto Vincenzo Colla, Assessore regionale allo sviluppo economico e green economy, lavoro, formazione e relazioni internazionali dell’Emilia Romagna.