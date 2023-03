HR, Correnti (Risorse): “Aziende per essere attrattive definiscano percorsi di carriera chiari”

(Adnkronos) - "Oggi l’attività di Talent Acquisition è diventata strategica perché il mercato del lavoro dopo la crisi pandemica è cambiato profondamente: ad oggi il turnover è aumentato in maniera esponenziale e questo mette le organizzazioni HR a rivedere il processo organizzativo. È una grossa sfida a cui tutti noi dobbiamo far fronte, il tema è importante per una questione di scarsità del talento soprattutto su determinati ambiti. Oggi la vera sfida è strutturare dei processi che vadano a fronte di quello di talent acquisition. Le principali sfide che oggi le aziende devono affrontare sono legate al cambiamento sociale e culturale in atto nel mondo del lavoro: le aziende per essere attrattive devono definire percorsi di carriera chiari e definiti, curare il posto di lavoro, strutturare dei sistemi retributivi incentivanti, garantire flessibilità e coinvolgere tutte le persone nei processi aziendali."