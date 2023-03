HR, Conte (INPS): "Servizi migliori richiedono persone qualificate al posto giusto”

(Adnkronos) - "Oggi nel mondo HR è sempre più importante attrarre e trattenere i talenti: non cerchiamo più personale indifferenziato ma persone di qualità che aiutino ad offrire servizi di qualità sempre più personalizzati per l’esigenza dell’utenza. Servizi migliori richiedono persone qualificate al posto giusto. Oggi c’è una certa difficoltà a trovare talenti, dato che non sono molti anche in relazione al calo di natalità. Tutte le imprese hanno capito che c’è necessità di talenti e quindi più c’è più richiesta di persone di qualità da parte del mercato. Uno dei metodi per attrarre è essere molto chiari sui percorsi di carriera, retributivi e di implementazione dei bisogni personali dentro l’azienda. Offrire possibilità di conciliare vita e lavoro e una carriera che non sia solo remunerativa ma che ti aiuti a soddisfare i tuoi interessi."