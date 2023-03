HR, Cazzola (CleverConnect): “Carenza di candidati in futuro? Serve coinvolgere dipendenti fino in fondo”

(Adnkronos) - "Rispetto ad un tempo i fenomeni della Talent Acquisition sono cambiati perché il contesto è cambiato a sua volta. Il candidato e il consumatore hanno più strumenti per documentarsi, è diventato un ente più complesso da elaborare. Bisogna dotarsi di strumenti per stabilire una relazione profonda col candidato stesso. Le principali sfide? Se si pensa che da qui al 2030 ci sarà una carenza di candidati di circa 30 milioni di risorse è un elemento che fa pensare. Bisogna lavorare su cose come il concetto di network e coinvolgere i propri dipendenti facendo sì che diventino loro advocates dell’azienda costruendo un buon network interno e esterno”