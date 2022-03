(Adnkronos) - "Ho paura, sono una persona normale, un’abitante di Mosca, ho due figli che cresco da sola e possiamo dire che ho più paura per loro che per me stessa". Marina Ovsyannikova è la giornalista russa del Primo Canale che, in diretta tv, ha protestato contro la guerra che la Russia ha innescato in Ucraina. Ovsyannikova ha risposto alle domande di Fabio Fazio a Che tempo che fa.