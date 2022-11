Herpes zoster, la campagna di vaccinazione entra nelle Rsa lombarde

(Adnkronos) - In una fase in cui è alta l’attenzione verso gli strumenti di prevenzione vaccinale, in Lombardia si fa strada anche la vaccinazione contro l’Herpes zoster o fuoco di Sant’Antonio, soprattutto nella fascia di popolazione più fragile e anziana. La vaccinazione è infatti fondamentale per prevenire la malattia stessa ma anche le complicanze che questa può provocare, come disabilità e forti e invalidanti dolori.