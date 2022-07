Herpes Zoster, Borriello (Regione Lombardia): “Per vaccinazione siamo primi in Italia, abbiamo iniziato con Rsa”

(Adnkronos) - “In Regione Lombardia siamo partiti con l’offerta della vaccinazione contro l’Herpes Zoster nelle RSA. È stata una iniziativa svolta per la prima volta in Italia e siamo molto contenti per questo. Si tratta di una buona occasione vista la risposta al vaccino con una efficacia molto alta”. A parlare Catia Borriello, dell’Unità Organizzativa Prevenzione della Regione Lombardia.