Healthcare Innovation Forum, Tosti (Campus Bio-Medico): “Innovazione è vero driver in sanità”

(Adnkronos) - “Abbiamo voluto organizzare l’Healthcare Innovation Forum perché coincide con un momento particolare di crescita e sviluppo del sistema Campus BioMedico: l’innovazione in questo momento è il vero driver in sanità”. Così Carlo Tosti presidente dell’Università e della Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico a margine della prima edizione dell’Healthcare Innovation Forum promosso da Core in collaborazione con il Campus BioMedico.