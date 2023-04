Hannappel: “Nuovo DISC a Terni ribadisce nostro impegno in Umbria”

(Adnkronos) - Philip Morris Italia ha annunciato investimenti per 30 milioni di euro in cinque anni per la realizzazione del terzo Digital Information Service Center in Italia (DISC): si troverà a Terni e darà lavoro a circa 150 persone. A margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto è intervenuto Marco Hannappel, vice presidente europeo e presidente dell'area Europa Sud-occidentale di Philip Morris International.