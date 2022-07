(Adnkronos) - Haier Europe presenta il progetto di Venture Building “Open Enterprise”, che mira ad accelerare gli investimenti in startup e imprese ad alto potenziale di crescita per esplorare nuovi scenari nell'era dell'Internet of Things, ne parlano Marco Fossataro, Chief Financial Officer di Haier Europe e CEO di Haier Europe Open Entreprise, Andrea Contri, IoT Ecosystem Director di Haier Europe e Giampiero Morbello, Responsabile IoT e Brand di Haier Europe.