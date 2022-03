Guerra Ucraina, sindaco Kiev visita ospedali: "Nostri medici sono veri eroi"

(Adnkronos) - "Kiev continua a vivere e lavorare sotto la legge marziale. L'infrastruttura critica della città funziona senza intoppi. La metropolitana opera in modalità limitata e come rifugio per gli abitanti di Kiev. Sono aperti anche tutti gli ospedali e gli ospedali per la maternità a Kiev con i medici in servizio di combattimento". Lo scrive sul suo canale Telegram Vitalij Klyčko, sindaco di Kiev ed ex pugile tra i più forti al mondo nella categoria dei pesi massimi.

"Oggi ho visitato uno degli ospedali di Kiev - ha scritto poco fa - Ho parlato con i medici per sapere se hanno tutto ciò di cui hanno bisogno, con i pazienti. Ho anche scortato l'autista dell'ambulanza di Kiev, ferito da alcune schegge quando ha portato il paziente in ospedale. I nostri medici sono dei veri eroi. Siamo pronti a difendere Kiev e a salvare la salute e la vita delle persone. Restiamo uniti! Gloria all'Ucraina!".