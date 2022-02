(Adnkronos) - Guerra Ucraina-Russia, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha postato su Twitter un video in cui si ritrae mentre cammina nelle strade di Kiev impegnato a contrastare le voci che circolano secondo cui avrebbe ordinato la resa alle truppe russe. "Ci sono molte informazioni false online secondo cui avrei chiesto al mio esercito di deporre le armi e avrei parlato di un'evacuazione in corso. Sono qui. Non deporremo le armi. Difenderemo il nostro Stato", afferma.