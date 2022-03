(Adnkronos) - "Noi combattiamo per la nostra terra, per la nostra libertà". Lo dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in collegamento con la plenaria del Parlamento Europeo a Bruxelles. “Siamo sotto attacco dei missili, sotto attacco dei bombardamenti. Vorrei sentire che la scelta dell’Ucraina verso l'Europa viene incoraggiata".