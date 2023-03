(Adnkronos) - "La guerra è colpa di Zelensky, perché è lui che coi carri armati è andato dalla parte di là, su questo non ci piove". A parlare, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, è il deputato Forza Italia ed ex sindaco di Verona Flavio Tosi, intervistato da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro. Onorevole - hanno fatto presente i conduttori - ma è Vladimir Putin che ha invaso il paese. "Su questo non c'è dubbio. Però se ci fosse stato Poroshenko o un presidente politico forse non si sarebbe arrivati a questo punto". Putin è stato provocato secondo lei? "No. Ma ci sono le diplomazie, i servizi e tutta una serie di strutture per evitare di arrivare a quella conseguenza. Nel momento in cui il tuo leader è un comico forse certi schemi saltano, Zelensky non è capace di governare perché faceva il comico - ha affermato Tosi - non è in grado di gestire la situazione per mancanza di competenza".

La pensa in modo simile a Berlusconi sull'Ucraina. "Condivido in pieno quanto ha detto Berlusconi. Zelensky prima di fare il presidente, il giorno prima, faceva il comico. E forse poteva lavorare come comico nelle reti Mediaset invece che fare il premier. E' un dato di fatto che se ci fosse stato un presidente diverso - ha detto Tosi a Rai Radio1 - probabilmente non ci sarebbe stata la guerra". Ma Zelensky è stato eletto democraticamente. "E che vuol dire? In Italia sono stati votati pure i grillini e poi se ne sono amaramente pentiti". Lei che soluzioni vede al conflitto ucraino? "La guerra finisce se Zelensky accetta di sedersi con Putin o viceversa. Bisogna sedersi ad un tavolo per arrivare alla pace, come ha detto Berlusconi, questa non è la nostra guerra, è il conflitto degli americani e dei cinesi".