(Adnkronos) - Yelena Osipova, sopravvissuta all'assedio di Leningrado nella Seconda Guerra Mondiale, è stata arrestata ieri a San Pietroburgo mentre manifestava contro la guerra tra Russia e Ucraina. L'arresto dell'anziana è stato ampiamente documentato dai video diffusi sui social da altri manifestanti. La donna era scesa in piazza con 2 cartelli per dire no alla guerra e invitare i soldati a deporre le armi.