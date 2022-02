(Adnkronos) - Soldati russi e ucraini stanno combattendo strada per strada nel centro di Kharkiv, la seconda città del Paese dopo Kiev, a pochi chilometri dal confine con la Russia. Il governatore della regione, Oleh Synyehubov, ha ammesso, in un post su Facebook, che le forze russe sono riuscite a superare la difesa della città e ha chiesto ai cittadini che non combattono di rimanere nei rifugi o a casa. A Kharkiv vivono 1,5 milioni di persone. I video diffusi sui social dai residenti mostrano mezzi militari russi in circolazione nelle strade della città attaccata da nord, dalle forze russe in arrivo dalla Bielorussa, e da est, da quelle in arrivo dal Donbass.