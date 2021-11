Guerini: "Governo molto attento su Oto Melara"

Da parte del governo "c'è molta attenzione rispetto alle scelte che verranno compiute" sulla Oto Melara, del gruppo Leonardo. "Per noi è molto importante", perché realizza "prodotti di assoluta eccellenza, riconosciuti su tutti i mercati internazionali". Lo sottolinea il ministro della Difesa Lorenzo Guerini, a margine del Consiglio Ue a Bruxelles, in merito al destino dell'impresa spezzina, dopo le indiscrezioni sull'interesse da parte del gruppo franco-tedesco Kmw-Nexter per l'azienda del gruppo Leonardo, specializzata in cannoni per navi da guerra.