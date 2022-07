Gualtieri: "Roma capitale del nuoto, Azzurri straordinari"

(Adnkronos) - "E' un evento straordinario che vedrà Roma capitale di uno sport particolarmente amato dagli italiani, dai romani, con una squadra azzurra straordinaria e una cornice unica, la più bella del mondo. Siamo davvero contenti, ringrazio il presidente Barelli, il presidente Zingaretti, il Governo, Sport e Salute per questa ottima collaborazione. Saranno dei bellissimi Europei". Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine della conferenza stampa di presentazione degli Europei di nuoto 2022 in Campidoglio. Parlando della crisi politica, il primo cittadino si è detto "preoccupato per la stabilità di Governo, che è importante in un momento così decisivo in cui abbiamo il Pnrr e il dovere di non sprecare questa grande opportunità che ci siamo conquistati in Europa", ha aggiunto.