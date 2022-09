Gruppo Hera presenta SynBioS, impianto con tecnologia ‘power to gas’

(Adnkronos) - Il Gruppo Hera, tra le maggiori multiutility nel panorama nazionale, ha presentato in anteprima a Gastech 2022, la manifestazione dedicata al settore energetico che si svolge presso la Fiera di Milano, l’innovativo impianto con tecnologia ‘power to gas’ denominato SynBioS. L’Ing. Alessandro Baroncini, Direttore centrale reti Hera, spiega il funzionamento e i vantaggi di questo impianto, tra i primi a livello internazionale, realizzato in collaborazione con Pietro Fiorentini, azienda italiana leader di mercato nella realizzazione di prodotti e servizi per la filiera del gas naturale. L’Ing. Cristiano Nardi, Presidente esecutivo di Pietro Fiorentini spa, pone l’accento sui driver strategici in comune tra le due realtà.