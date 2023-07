Grimaldi (Alis): “Per crescere servono infrastrutture all’avanguardia”

(Adnkronos) - “Per crescere servono infrastrutture all’avanguardia”. Lo ha detto Guido Grimaldi presidente di Alis, l’associazione logistica dell'intermodalità sostenibile, a margine dell’appuntamento organizzato a Manduria (Taranto) e dal titolo a “L’Italia protagonista dello sviluppo euro mediterraneo”. Per Grimaldi non bisogna perdere le risorse del Pnrr per aiutare la crescita dei porti.