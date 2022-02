(Adnkronos) - Un pattugliatore, il 'Monte Sperone', della Guardia di finanza, è intervenuto per il salvataggio dei passeggeri e dell'equipaggio del traghetto 'Euroferry Olympia' della Grimaldi Lines, in rotta da Igoumenitsa a Brindisi e sul quale è divampato un incendio. Il mezzo della Guardia di finanza italiana si trovava in zona per un altro intervento di soccorso a un mezzo in avaria, quando è stato ingaggiato dalle autorità greche per prestare soccorso al traghetto. Il pattugliatore ha effettuato le operazioni di trasbordo, prendendo in salvo 243 persone.