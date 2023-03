(Adnkronos) - "Si può dire che l'economia reale è il vostro 'core business'. Ma è anche il core business del governo, perché l'economia reale è per noi sinonimo di posti di lavoro, investimenti, sviluppo e significa creare ricchezza e benessere sul territorio". Così il premier Giorgia Meloni in un passaggio del videomessaggio per il 75esimo anniversario di Confapi. "Il nostro lavoro, il lavoro che il governo sta cercando di fare, come ben sapete, è ispirato da un principio semplice: sono le aziende e non è lo Stato a creare ricchezza e occupazione, mentre è compito dello Stato mettere le aziende e i lavoratori nelle condizioni migliori per poter creare ricchezza e occupazione, garantendo le precondizioni necessarie per fare impresa".