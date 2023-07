(Adnkronos) - "Dal mio punto di vista alcun conflitto con la magistratura. Non c'è sicuramente da parte mia, chi, diciamo così, confida nel ritorno dello scontro tra politica e magistratura che abbiamo visto in altre epoche temo che rimarrà deluso". Sono le parole della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in conferenza stampa al termine del vertice Nato a Vilnius.

"Noi abbiamo un programma chiaro e abbiamo un mandato che ci è stato dato dai cittadini - ha proseguito - lo realizzeremo banalmente perché siamo persone che mantengono gli impegni e perché conveniamo penso tutti sul fatto che in Italia la giustizia ha bisogno di correttivi, che vada resa più veloce, che vada resa più efficiente, che abbia la necessità di essere e di apparire imparziale". "La riforma non è contro le toghe ma spero" venga fatta "con il loro contributo", ha aggiunto.