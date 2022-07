Governo, Landini: "C’è bisogno di risorse concrete nell’immediato"

(Adnkronos) - “C’è un provvedimento da mettere in campo entro luglio aumentando, per quanto ci riguarda, il bonus energia. C’è il tema che riguarda gli affitti e i mutui, si possono tassare molto di più gli extra profitti e valutare quale quantità di extra gettito c’è, perché, insisto, c’è bisogno di risorse concrete nell’immediato da affrontare. E c’è anche una legge di bilancio da realizzare”. Lo dice a Catania il leader della Cgil, Maurizio Landini rispondendo all'Adnkronos a margine di un incontro organizzato dalla Camera del Lavoro siciliana. ”Credo - aggiunge- che a partire dalla riforma del fisco, a quella delle pensioni, ed una vera lotta alla precarietà, ci sia molto da fare. Va affrontato anche il tema su come si recepisce la normativa sul salario minimo e su come si da’ validità generale per legge ai contratti nazionali di lavoro”.