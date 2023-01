(Adnkronos) - "Come sapete, la coalizione del centrodestra che noi abbiamo fatto nascere nel 1994, quasi trent'anni fa, è composta da anime differenti, ma ognuna necessaria per avere un centrodestra vincente sul piano politico e sul piano dei numeri". Così, in un video pubblicato su Facebook, Silvio Berlusconi parla del ruolo degli azzurri nell'attuale esecutivo.

"Noi di Forza Italia - spiega ancora Berlusconi - nella coalizione rappresentiamo l'anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo, in un grande Paese europeo come l'Italia, senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. In una parola, non esisterebbe un centrodestra di governo senza Forza Italia", sottolinea.