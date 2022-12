Gol Giappone contro Spagna, il video Fifa risolve il caso

(Adnkronos) - Il secondo gol del Giappone contro la Spagna è regolare per questioni di millimetri. La Fifa, con un video diffuso sui propri canali social, prova a chiudere le discussioni relative alla regolarità della rete: il pallone pare aver varcato totalmente la linea di fondo prima del cross decisivo. "Il secondo gol del Giappone nella vittoria per 2-1 contro la Spagna è stato controllato dal Var per determinare se la palla fosse uscita dal campo. Gli arbitri addetti al video hanno usato le immagini della telecamera sulla linea di porta per controllare se la palla fosse parzialmente sulla linea o no". Per pochi millimetri, la risposta è stata affermativa.