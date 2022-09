Giuffrida, “Nessuna distinzione tra vaccini obbligatori e raccomandati, sono tutti importanti”

(Adnkronos) - “C’è stato un obbligo storico per alcune vaccinazioni – epatite B, tetano, difterite, ecc… - ma adesso le vaccinazioni raccomandate sono quelle per la meningite B, per la varicella... Sono vaccinazioni tutte egualmente importanti, non c’è distinzione fra vaccinazioni obbligatorie e vaccinazioni raccomandate sono tutte estremamente importanti perché permettono di prevenire malattie a vote estremamente gravi”, lo ricorda Sandro Giuffrida, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria in occasione del Congresso Siti.