Giovani in vigna

(Adnkronos) - Trasmettere passione: questa la chiave per far avvicinare anche i più giovani al mondo dell’agricoltura in generale e della coltivazione della vite in particolare. La loro è una presenza fondamentale che può sostenere e implementare il lavoro di tanti produttori dal punto di vista della comunicazione e della realizzazione di nuove strategie di marketing secondo Lorenza Licari, Responsabile Vendite della Cooperativa Agricola Valdibella a Camporeale, in provincia di Palermo. Adnkronos - Vendemmie