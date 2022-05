(Adnkronos) - Sappiamo quanto la crisi generata dal conflitto Russia-Ucraina impatti violentemente sul quotidiano di ognuno di noi. Ma come tutto questo sta cambiando il mondo del vino? Quanto è complesso per il mondo del vino e dell’agricoltura non riuscire a portare avanti una programmazione come è sempre avvenuto? Ne abbiamo parlato con Giorgio Savini, Presidente del Consorzio Vini Piceni.