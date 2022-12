Giorgetti (Farmindustria): “Garantire accesso uniforme alle cure”

(Adnkronos) - Enrica Giorgetti, direttore Generale di Farmindustria, in occasione dell’evento istituzionale “Una storia di partenariato italo-tedesca: Boehringer Ingelheim per l’Italia”, tenutosi mercoledì 14 dicembre, presso le Corsie Sistine dell’Ospedale Santo Spirito in Sassia, a Roma, ha spiegato come il settore farmaceutico sia strategico per l’Italia, ma ha anche posto l’accento su importanti questioni ancora aperte.