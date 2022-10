Gianpiero Strisciuglio (AD Mercitalia Logistics Gruppo Ferrovie dello Stato): Innovazione e logistica devono collimare, l’Italia non può rimanere ferma

(Adnkronos) - “Un momento di confronto importante per valorizzare i territori, nel Veneto Mercitalia è molto presente ed è un territorio fondamentale per noi, qui le attività di logistica sono offerte nella più vasta gamma di servizi possibili è necessaria l’integrazione delle infrastrutture e dei servizi quindi occasione di questo tipo sono preziose per facilitare questo tipo di connessione. Hyper Transfer potrebbe essere l’inizio di una nuova era, l’innovazione è fondamentale, è necessaria per crescere e per contribuire allo shift modale; quindi siamo impegnatissimi come Ferrovie, come Mercitalia, nel raddoppiare la quota di trasporto delle merci e nel sviluppare progetti utili al futuro” “Questo convegno è stato estremamente importante perché ha messo insieme tutti i diversi attori, i diversi stakeholder hanno individuato come intermodalità, tecnologia ed innovazione siano fondamentali per il futuro, per rendere più efficiente il nostro sistema logistico. Se noi non andiamo tutti insieme verso la stessa direzione rischiamo di far si che il nostro sistema logistico rimanga indietro e, se ciò accade, i costi per le nostre aziende aumenteranno di conseguenza e le stesse perderanno di competitività. L’Italia sono 30 anni che non cresce e se non riusciamo a recuperare anche nel sistema logistico ci troviamo fuori dal mercato e non ce lo possiamo permettere.”