Ghisleri (Euromedia Research): "Italia paese che ama le bevande analcoliche: aziende lette in maniera positiva"

(Adnkronos) - “Bevande analcoliche: immagine, valore, tradizione e significato”: questo il titolo di un'importante ricerca realizzata da Alessandra Ghisleri, presidente di Euromedia Research, che mercoledì 21 giugno ha presentato i risultati nel corso dell'assemblea pubblica di Assobibe. "Socialità, gusto e tradizione Made in Italy nel mondo: il valore delle bevande analcoliche" il titolo scelto per l'assemblea, andata in scena nella sede di Assolombarda a Milano.