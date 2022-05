(Adnkronos) - Giulia Genuardi, Head Of Sustainability Planning and Performance Management di Enel, è intervenuta nel corso del Sustainability Summit organizzato a Milano da EY, azienda fornitrice di servizi di consulenza, fiscalità, transaction e formazione. Genuardi ha affrontato il tema dell’elettrificazione e della sua importanza per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dell’impatto ambientale.