Servono regole più "realistiche" di quelle attualmente in vigore per la riduzione dei debiti pubblici nell'Ue, che sono saliti molto a causa della crisi provocata dalla Covid-19 e che andranno tagliati a "ritmi compatibili con la crescita". A sottolinearlo è il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a Bruxelles a margine della riunione dell'Eurogruppo che avvia la discussione sulla revisione delle regole Ue in materia di bilanci pubblici.