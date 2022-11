(Adnkronos) - La Commissione Europea "non dubita" che il governo italiano manterrà un "atteggiamento di grande cautela" nella redazione della legge di stabilità per il 2023, adottando misure di sostegno "mirate" per la crisi energetica. Lo dice il commissario europeo all'Economia Paolo Gentiloni, a margine dell'Eurogruppo a Bruxelles.