Garavaglia (Fond. Roche): "Finanziamenti sanità siano compatibili con razionalizzazione risposte"

(Adnkronos) - "La sanità del futuro ha una grande sfida davanti. Intanto diventa sempre più complessa, la ricerca va avanti, l'età delle persone aumenta. Lo sforzo è di curare al meglio possibile, soprattutto con farmaci di natura genetica, quindi costosi. La sfida è fare in modo che il finanziamento della sanità come servizio e il finanziamento della sanità come ricerca possano essere compatibili con una razionalizzazione intelligente delle risposte ai bisogni. Il cittadino conosce sempre di più i suoi diritti, ma deve essere anche aiutato, educato, informato a utilizzare bene i servizi sanitari, a non sprecarli e a non considerarli beni di consumo". Lo ha detto Mariapia Garavaglia, presidente della Fondazione Roche, a margine dell'evento 'Roche in Italia, tre secoli di futuro' organizzato al MAXXI di Roma per celebrare i 125 anni di Roche Italia.