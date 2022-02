(Adnkronos) - Nicoletta Gandolfo, coordinatrice della Commissione Donne Radiologo Sirm, spiega i dati arrivati dall'indagine condotta su un campione di mille radiologhe e nella quale emerge come il problema della disparità di genere non sia ancora stato superato. Dell'argomento si è parlato durante l'incontro "Donne: un motore di progresso" organizzato dalla Commissione Donne Radiologo Sirm in collaborazione con Fondazione Bracco.